LUKINA MANIPULACIJA NA MAKSIMUMU: Uvukao se u Anelin krevet, neprestano moli za poljubac i zagrljaj (VIDEO)

Preokret!
Luka Vujović nastavio je da uhodi Aneli Ahmić po imanju, te je dotrčao za njom u Pab i uvukao joj se u krevet.
- Ja ne moram jesti! Mene boli ku*ac za hranu! - rekla je Aneli.
- Ponašaš se kao da sam ja kuče - rekao je Luka.
- Ti si mene napravio ludom - rekla je Aneli.
-Obuci šorc odmah - rekao je Luka, nakon čega je potrčao za Aneli u Pab.
- Pomeri se tamo malo.Minut pa idem - rekao je Luka.
- Makni se od mene, sve si mi ovo ti napravio - rekla je Aneli.
- Minut pa idem - rekao je Luka.
- Neću - vikala je Aneli.
- Ajde smiri se, imaš milion problema. Ja ne želim da se svađam sa tobom. Daj mi ruku na sekund - rekao je Luka.
- Ne, ne mogu - rekla je Aneli.
- Spusti ruku ako sam te zamoli. Zajedno smo jači, ja kao prijatelj ne želim nikoga drugog osim tebe - rekao je Luka, nakon čega je počeo da je ljubi po telu.
- Sram te bilo govoriš da tražim se*s od tebe i podržavaš Terzu. Pusti me! - skočila je Aneli.
- Hoćeš stvarno? - pitao je Luka.
- Naravno - rekla je Aneli.
- To namerno govoriš, posle ćeš reći da si to namerno rekla - rekao je Luka.
- Daj jedan zagrljaj - rekao je Luka.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić