LUKINA MANIPULACIJA NA MAKSIMUMU: Uvukao se u Anelin krevet, neprestano moli za poljubac i zagrljaj (VIDEO)

Preokret!

Luka Vujović nastavio je da uhodi Aneli Ahmić po imanju, te je dotrčao za njom u Pab i uvukao joj se u krevet.

- Ja ne moram jesti! Mene boli ku*ac za hranu! - rekla je Aneli.

- Ponašaš se kao da sam ja kuče - rekao je Luka.

- Ti si mene napravio ludom - rekla je Aneli.

-Obuci šorc odmah - rekao je Luka, nakon čega je potrčao za Aneli u Pab.

- Pomeri se tamo malo.Minut pa idem - rekao je Luka.

- Makni se od mene, sve si mi ovo ti napravio - rekla je Aneli.

- Minut pa idem - rekao je Luka.

- Neću - vikala je Aneli.

- Ajde smiri se, imaš milion problema. Ja ne želim da se svađam sa tobom. Daj mi ruku na sekund - rekao je Luka.

- Ne, ne mogu - rekla je Aneli.

- Spusti ruku ako sam te zamoli. Zajedno smo jači, ja kao prijatelj ne želim nikoga drugog osim tebe - rekao je Luka, nakon čega je počeo da je ljubi po telu.

- Sram te bilo govoriš da tražim se*s od tebe i podržavaš Terzu. Pusti me! - skočila je Aneli.

- Hoćeš stvarno? - pitao je Luka.

- Naravno - rekla je Aneli.

- To namerno govoriš, posle ćeš reći da si to namerno rekla - rekao je Luka.

- Daj jedan zagrljaj - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić