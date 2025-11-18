DUŠICA ŠANERKA! Đokićeva iznajmljuje haljine učesnicama, evo za koliko! (VIDEO)

Goca se iznervirala.
Tokom higijenskog sastanka Jovana Tomić Matora nahvalila je Aleksandru Babejić.
- Neko je noćas zapušio vc šolju, Babejićka je devojka to očistila, ona od mene ima 500 dinara - rekla je Matora.
Zatim je na videlo isplivalo da Dušica Đokić radi kao "butik" i iznajmljuje haljine.
- Rade mnogo gore stvari, ne znam šta ovo znači - bila je besna Dušica.
- Da iznajmiš haljinu za hiljadu dinara - rekla je Matora.
- Dve haljine sam iznajmila za hiljadu dinara - rekla je Dušica.
Autor: R.L.