DUŠICA ŠANERKA! Đokićeva iznajmljuje haljine učesnicama, evo za koliko! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Goca se iznervirala.

Tokom higijenskog sastanka Jovana Tomić Matora nahvalila je Aleksandru Babejić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neko je noćas zapušio vc šolju, Babejićka je devojka to očistila, ona od mene ima 500 dinara - rekla je Matora.

Zatim je na videlo isplivalo da Dušica Đokić radi kao "butik" i iznajmljuje haljine.

- Rade mnogo gore stvari, ne znam šta ovo znači - bila je besna Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da iznajmiš haljinu za hiljadu dinara - rekla je Matora.

- Dve haljine sam iznajmila za hiljadu dinara - rekla je Dušica.

Autor: R.L.

