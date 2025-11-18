AKTUELNO

ZGROŽEN SAM, BOLESNA JE! Nerio šokiran Sitinim morbidnostima, poslao joj JASNU PORUKU (VIDEO)

U toku je "Igra istina", a Sofija Janićijević postavila je pitanje Bori Santani.

- Možeš li da kažeš šta zaista osećaš prema Aniti? - pitala je Sofija.

- Posle ovog odgovora ništa više. Ona je lepa, ali kad ovako odgovara... Ni ružne devojke ne muvaju muškarce. Ispala mi je iz volje i više je ne gledam - rekao je Bora.

- Ljubomoran je jer mi se sviđa Luka - ubacila se Anita.

- Ne. Treba muškarac da muva tebe! Hana kakvo mišljenje imaju Ahmići o Luki i da li su oni u pravu? - pitao ej Bora.

- Nisu u pravu. On se borio za njih kao budala, da bi ona ušla i nije ga ni zagrlila. Kad ste vi prvi put raskinuli tu je počelo i gradilo se sve više. Prave te gorim čovekom nego Asmina - rekla je Hana.

- Aneli je rekla sinoć da si sve slagao - rekao je Dačo.

- Kako je istina? Ovo nije istina, kako sam ja nju tukao?! - rekao je Luka.

- Nerio kakva je tvoja rekacija? - pitala je Hana.

- Zgrožen sam! Nemam komentar, bolesna je! Nisam očekivao da će slati ljude. Ja sam se nje odrekao! Bolesna je i nek se ostavi moje porodice - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

