Postao je njena žrtva: Alibaba i Maja udruženim snagama nagazili Teodoru, pa priznali da žale Filipa! (VIDEO)

Zgazili je!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelj Bora Santana ugostio je Maju Marinković i Asmina Durdžića koji su priznali da žale Filipa Đukića jer je ispao žrtva Teodore Delić.

- Teodora je jedna nemoralna devojka i monstrum, normalno je da Bebica ima takvu reakciju jer voli Teodoru i tek je prošlo petnaest dana. Filip je bio mnogo pijan, a da je bio trezan to ne bi ni uradio zbog Bebice, a Teodora je jadna i bedna. Maja je dokazala da Teodora igra rijaliti i da je jadna, igra svoj rijaliti. Maja je za njih institucija, skida im maske i to je to, a Filip je trenutno Teodorina žrtva - rekao je Alibaba.

- Ja sam već rekla da je Filip moj drugar i ništa nismo novo radili nego prošlog utorka. To što su one sve utorak devojke, pa ples i moje druženje im smeta što je jača težina i to stvarno nije moj problem. Udružuju se Anita, Mina i Teodora jer ne mogu očima da me vide, a kako ja znam da odreagujem ovog puta sam odlučila da spustim loptu sa Terzom kako ne bi otišlo u lošem smeru. Ne pada mi na pamet da se petljam s njima i nešto radim - rekla je Maja.

- Ti si osudila sve devojke da su utorak devojke, ali uradila si istu stvar. Bio je poljubac u toaletu, mi smo videli. Ti si Filipa namenski povukla i da li je bila molba da ne prizna da ste imali s*ks na Zlatiboru? - upitao je Dača.

- Preteruju zato što sam ja u pitanju, a u čemu je razlika između Filipa i mene pre dve nedelje i sinoć? Ja pod istim jorganom završila nisam, za mene su to utorak devojke. Mi imamo prisan odnos i to je istina, jeste bilo prisno igranje, ali mi imamo takav odnos - rekla je Maja.

- Filip je više vremena proveo sa Majom nego sa ostalom devojkom - rekao je Bora.

Autor: N.Panić