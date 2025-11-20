Potonule joj sve lađe: Aneli saznala koje je Lukino mišljenje o njenom odnosu sa Karićem, nastao HAOS (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Pogledaj u oči Neria i pogledajte ti i Luka kako izgleda pravi zaljubljeni par. Luka i ti stalno tražite ko vam kvari vezu.

- Oni meni zaista izgledaju zaljubljeni. Slažem se sa tim. Mislim i da se vole

Luka, rekao si na Prestresu da si sa Aneli iz sažaljenja i da si bio sa njom jer nije imala gde da ide posle Narod pita i da si je spasio od poroka, da li smeš to sad da ponoviš?

- Pa kad je rekla da sam je tukao, samim tim mogu da pomislim da je sa mnom bila u Beogradu jer nije imala gde nakon Narod pita. Nemam šta da odgovorim. Rekao sam kako si ti na mene i ja na tebe uticao - rekao je Luka.

- To je tvoje mišljenje o meni. Ja te stvari ne radim od kad sam rodila. Ti i ja smo za stan zajedno učestvovali. Ti si ušao, ja tebe nisam šutnula. - rekla je Aneli.

- Ja sam rekao da nismo izlazili i da smo uticali jedno na drugo da ustajemo u sedam ujutru - rekao je Luka.

- Kad sam ja bila loše on je ovde svašta pričao, naslušala sam se ja svega - rekla je Aneli.

- Ponavljao je šta si pričala sa Ilijom Pečenicom. Rekao je da ne moraš da budeš iskrena za Karića. Rekao si da misliš da bi je Karić je*ao i da je pozove da bi za minut otišla - rekao je Milan

- Ja sam rekao da ja mislim da bi ona bila sa Karićem - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić