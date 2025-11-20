JOVO NANOVO: Luka po ko zna koji put okončao odnos sa Aneli, pa priznao da mu smeta njena komunikacija sa Anđelom! (VIDEO)

Besan kao ris!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihalović postavila je Aneli Ahmić.

- Zašto dozvoljavaš Luki da ti brani komunikaciju sa Anđelom, kad je on Terzu, nakon svega stavio na listu najlplemenitijih? - glasilo je pitanje.

- Nemam ja njemu više šta da zamerim. Izgasiću se iz te naše priče. Jutros sam razmišljala, znam šta ću - kazala je Aneli.

- Ne želim da mi priđe, samo imam nameru da se normalno raziđemo i da pronađem svoj mir. Videćemo da li je meni neka druga bila u glavi, za dva, tri meseca, a da li je ona isetila nešto prema Anđelu. Da, smeta mi ta komunikacija. Mi moramo da se razdvojimo, kako bi i njoj i meni bilo dobro - kazao je Luka.

Autor: S.Z.