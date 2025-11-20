Pa ko u ovo veruje?! Luka stao ispred Anite i odjavio je, učesnici popadali od smeha: Kako ja na silu da je oteram?! (VIDEO)

Voditeljka je sledeće pitanje pročitala Bori Terziću Terzi.

- Kakvo je tvoje iskreno mišljenje o Aniti - glasilo je pitanje.

- Jednu svađu smo imali u sedmici, u šestici je ona tada bila sa Matorom, nisam hteo da se mešam. Posle toga smo bili super, jesmo imali svađu kada smo Anđelo i ja ušli u sukob, ona s Milicom bla, bla. Ušla je ovde da igra igre, može da radi šta hoće, ona svakog muškarca može da zavede. Pošto se povezuje sa Lukom, smatram da je ovo obostrano - rekao je Terza.

Sledeće pitanje pročitano je Aniti Stanojlović.

- Voliš Anđela, je*ala se sa Filipom da ga - glasilo je pitanje.

- Ne volim Anđela, imala sam žal, prvi put sam posle raskida ušla ovde i zajedno sam sa njim. Što se tiče Filipa, nisam imala odnose sa njim da bih zaboravila Anđela, jer je počelo šest meseci posle raskida - rekla je Anita.

- Kako ja na silu da je oteram?! Kunem ti se da volim Aneli, Anita ne zanimaš me - rekao je Luka.

- Videćete večeras klipove i da li si mi se smejao iz tuš kabine...Ušao je da se tušira pre mene, pitala sam: "Za koliko ćeš", vratila sam se, ostao je sam u kupatilu, nasmejali smo se jedno drugom - rekla je Anita.

- Ovo je laž, ovo namerno radi - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić