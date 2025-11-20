AKTUELNO

Zadruga

Pa ko u ovo veruje?! Luka stao ispred Anite i odjavio je, učesnici popadali od smeha: Kako ja na silu da je oteram?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditeljka je sledeće pitanje pročitala Bori Terziću Terzi.

- Kakvo je tvoje iskreno mišljenje o Aniti - glasilo je pitanje.

- Jednu svađu smo imali u sedmici, u šestici je ona tada bila sa Matorom, nisam hteo da se mešam. Posle toga smo bili super, jesmo imali svađu kada smo Anđelo i ja ušli u sukob, ona s Milicom bla, bla. Ušla je ovde da igra igre, može da radi šta hoće, ona svakog muškarca može da zavede. Pošto se povezuje sa Lukom, smatram da je ovo obostrano - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Sledeće pitanje pročitano je Aniti Stanojlović.

- Voliš Anđela, je*ala se sa Filipom da ga - glasilo je pitanje.

- Ne volim Anđela, imala sam žal, prvi put sam posle raskida ušla ovde i zajedno sam sa njim. Što se tiče Filipa, nisam imala odnose sa njim da bih zaboravila Anđela, jer je počelo šest meseci posle raskida - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ja na silu da je oteram?! Kunem ti se da volim Aneli, Anita ne zanimaš me - rekao je Luka.

- Videćete večeras klipove i da li si mi se smejao iz tuš kabine...Ušao je da se tušira pre mene, pitala sam: "Za koliko ćeš", vratila sam se, ostao je sam u kupatilu, nasmejali smo se jedno drugom - rekla je Anita.

- Ovo je laž, ovo namerno radi - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Takmičari popadali od smeha: Murat i Sunčica progovorili o vezi, pa odlučili da se razdvoje! (VIDEO)

Zadruga

Maja i dalje drži Luku šaci?! Učesnici skočili zbog Lukinog odnosa s Marinkovićevom, ona priznala: Hoće da ga nateraju da me na silu vređa, ja nisam d

Zadruga

Ponovo stao u njenu zaštitu: Đukić odbranio Teodoru od Anite, Janjuš žestoko izvređao Bebicu jer se ponižava! (VIDEO)

Zadruga

Pa ovo je totalni hit! Dejan svalio krivicu za poljubac sa Urošem na Terzu, Luka ne može da veruje šta sluša (VIDEO)

Zadruga

Ja sam nju smatrala normalnom u toj porodici: Hana progovorila o odnosu Site, Grofice i Aneli, ovo je malo ko znao (VIDEO)

Domaći

Terza hoće da napije Minu ne bi li mu dala na silu: Toša počeo da baca rime, takmičari popadali od smeha! (VIDEO)