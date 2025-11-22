Hodajuća enigma! Crna mamba progovorila o puštanju otrova Filipu Đukiću - Maja Marinković priznala: Jesmo bili prisniji, ali... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Svi vide da ta energija između tebe i Filipa pršti, šta ćeš mi reći malo više ti o tome, a da ne bude naučeno - pitao je Darko.

- Ne mogu ja da kažem ništa drugačije od onog što sam pričala. Hajde, malo više smo popili, ništa ne osporavam da mi imamo taj odnos drugarski. Ona situacija iz toaleta mi nije bila potrebna, ali ono u kazinu je sve okej. Nešto više od toga, ne - rekla je Maja.

- Šta bi ono u utorak - pitao je Darko.

- Desilo se Darko. Ne može da mi se desi ni sa kim jer Filip i ja imamo tu sličnu energiju. Dosta smo popili i ništa se nije desilo, provalila sam da je ambijent problem, što je to bio toalet. Špijuniraju tamo, šou prave, ali se ništa konkretno nije desilo. Nismo se poljubili, jesmo bili prisni, ali se ništa nije dogodilo. Pošto Teodora komentariše kako komentariše, završili su zajedno ispod pokrivača, znači oni ne mogu da porede moj i Filipov drugarski odnos - rekla je Maja.

- Kako ti gledaš što si to imala sa Filipom u utorak uveče, a Teodora završi sa njim ispod pokrivača - pitao je Darko.

- Teodora ne poštuje samu sebe. Sigurna sam u to, poznavajući Filipa, ne bi legao preko puta Bebice, nego ga je Teodora dovukla. Nije bilo lepo - rekla je Marinkovićeva.

- Svesna si komentara ljudi u kući, mnogi su jedva dočekali, govore da si "utorak devojka", kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Mogu da komentarišu kako god žele, ali oni ispadaju smešni. Kao što postoji Grčko veče, tako postoji Baćata ples, tako je naš ples izgledao. Ljudi igraju, druže se, plešu i svako ode svojoj kući - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić