Zadruga

Pretio mi, a ona spušta loptu: Luka sve više sigurniji da će se Alibaba i Aneli pomiriti! (VIDEO)

Šokirao se!

Lepi Mića i Luka Vujović govorili su o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, za koji njih dvojica smatraju da nije normalan i da nije smela tako brzo da se spusti lopta.

- Kada sam pričao za Asmina i Aneli, svi su pričali da Mića priča budalaštine - rekao je Mića.

- Što je najgore, na kraju verujem u to. Njoj više ne verujem nijednu reč - rekao je Luka.

- Neću mnogo da pričam - rekao je Mića.

- Znaš kakve sam ja poruke dobijao napolju od njega, a ona spušta loptu posle pet dana s njim. Govorila mi je da je on monstrum, da mu nikad ne bi dala dete i tako dalje - rekao je Luka.

- On ovo radi da bi Situ unakazio, a ona više ne može da izdrži pritisak i maltretiranje. Ona ne može više da izdrži da odgovara za postupke koje nije kriva, nek uđe Sita i nek se brani, tu je skroz razumem. Pre neki dan kad su svi skočili na nju, ostala je sama potpuno - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

