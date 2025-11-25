AKTUELNO

REŠIO DA MU IŠČUPA UŠI! Alibaba uleteo u radio, LUPIO VRATIMA i zapretio Dači! Virijević samo što nije pao sa stolice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kao ris!

Asmin Durdžić odlučio je da očita lekciju Dači Virijeviću, jer je saznao da je Dača izjavio kako će Asmin zgaziti Aneli time što je gura u naručje Luki.

Foto: TV Pink Printscreen

Durdžić je uleteo u radio gde je Dača sedeo sa Minom, te je zalupio vratima tako da su njih dvoje umalo popadali.

- Šta si rekao pre pet minuta, koga ćeš da gaziš kao mrava - urlao je Alibaba.

- Nemoj ti meni tako i ja ću tebi da isčupam uši, ja imam oca - pobunio se Dača.

- Mene bilo k*rac za svakoga - vikao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

