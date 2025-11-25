REŠIO DA MU IŠČUPA UŠI! Alibaba uleteo u radio, LUPIO VRATIMA i zapretio Dači! Virijević samo što nije pao sa stolice! (VIDEO)

Kao ris!

Asmin Durdžić odlučio je da očita lekciju Dači Virijeviću, jer je saznao da je Dača izjavio kako će Asmin zgaziti Aneli time što je gura u naručje Luki.

Durdžić je uleteo u radio gde je Dača sedeo sa Minom, te je zalupio vratima tako da su njih dvoje umalo popadali.

- Šta si rekao pre pet minuta, koga ćeš da gaziš kao mrava - urlao je Alibaba.

- Nemoj ti meni tako i ja ću tebi da isčupam uši, ja imam oca - pobunio se Dača.

- Mene bilo k*rac za svakoga - vikao je Asmin.

Autor: R.L.