Znalo se od spolja, ali ja ćutim: Dača čuva šokantnu tajnu Bebice i Teodore, ako progovori mogao bi da ih sahrani! (VIDEO)

Preokret!
Danilo Dača Virijević otkrio je Mileni Kačavendi zbog čega se posvađao sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić, a potom i priznao da krije tajnu o njima kojoj bi mogao da ih sahrani.
- Ustani Teodori - rekla je Milena.
- Ma kome ja da ustanem bre? - upitao je Dača.
- Što ste se posvađali? - upitala je Milena.
- Rekla mi je: ''Gejko'', a ja sam joj rekao: ''Ti si najveća k*ravelo'' - rekao je Dača.
- E ako preko toga pređeš - rekla je Milena.
- Ma je l' si normalna? - upitao je Dača.
- I oboje te naduvaše? - upitala je Milena.
- Da, a ja sam i dalje dobar prema njima - rekao je Dača i Mileni prošaputao zbog čega.
- Znam - rekla je Milena.
- Zato se izbezumio i zato ne zna čoveka šta je snašlo, a znalo se od spolja, ali ja ćutim. Mogao bih da ih sahranim oboje - rekao je Dača.
- Da, da - rekla je Milena.
- Zamisli da ja to kažem, ali neću nikad. Na dan... - prošaputao je Dača.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić