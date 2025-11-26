Znalo se od spolja, ali ja ćutim: Dača čuva šokantnu tajnu Bebice i Teodore, ako progovori mogao bi da ih sahrani! (VIDEO)

Preokret!

Danilo Dača Virijević otkrio je Mileni Kačavendi zbog čega se posvađao sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić, a potom i priznao da krije tajnu o njima kojoj bi mogao da ih sahrani.

- Ustani Teodori - rekla je Milena.

- Ma kome ja da ustanem bre? - upitao je Dača.

- Što ste se posvađali? - upitala je Milena.

- Rekla mi je: ''Gejko'', a ja sam joj rekao: ''Ti si najveća k*ravelo'' - rekao je Dača.

- E ako preko toga pređeš - rekla je Milena.

- Ma je l' si normalna? - upitao je Dača.

- I oboje te naduvaše? - upitala je Milena.

- Da, a ja sam i dalje dobar prema njima - rekao je Dača i Mileni prošaputao zbog čega.

- Znam - rekla je Milena.

- Zato se izbezumio i zato ne zna čoveka šta je snašlo, a znalo se od spolja, ali ja ćutim. Mogao bih da ih sahranim oboje - rekao je Dača.

- Da, da - rekla je Milena.

- Zamisli da ja to kažem, ali neću nikad. Na dan... - prošaputao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić