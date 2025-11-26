AKTUELNO

Zadruga

Znala si za veridbu, obmanuli ste naciju: Dača i Bebica nikad žešće zaratili zbog Teodore, obezbeđenje hitno reagovalo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

Nenad Macanović Bebica i Danilo Dača Virijević brutalno su zaratili ove noći zbog Teodore Delić prilikom čega su pale teške prozivke, a moralo je da reaguje i obezbeđenje.

- Klošari, obmanuli ste naciju i ona je znala za veridbu - rekao je Dača.

- J*bem li ti ja mamu - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto si na veridbi pričala o Filipu? - upitao je Dača.

- Ja ću ti j*bati i mamu i tatu - rekao je Bebica.

- Ti si znala da će da te veri, a uradila si to što si uradila zbog toga on nije mogao ni da se opasulji. Ja sam ćutao sve vreme - rekao je Dača.

- J*baću ti i mamu i tatu - rekao je Bebica.

- Ja njemu ništa nisam uradio - rekao je Dača.

- Ti si p*derčina - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mrš, tebe je tata j*bao - rekao je Dača.

- Lepo te mali Uroš procenio - rekao je Bebica.

- Obmanuli ste naciju - rekao je Dača.

- J*baću ti mamu - rekao je Bebica.

- Paljba, možda u Kotežu. Ja te branio ovde, a ti stao da braniš nju koja me prva opsovala - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što te tata zatvarao u sobu? Priznaj da imaš dečka napolju, sve si mi rekao - rekao je Bebica.

- Ne laži p*čko jedna - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

