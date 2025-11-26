AKTUELNO

Zadruga

Hit: Alibaba i Aneli se prisetili tajnog jezika koji su koristili sa Norom! (VIDEO)

Urnebesne scene iz izolacije!

Asmin Durdžić primetio je da je Aneli Ahmić nesraspoložena, pa je počeo da priča specijalnim jezikom koji su njih dvoje koristili dok su zajedno živeli i pričali sa ćerkom Norom. Ona je odmah počela da se smeje, a oboje su priznali da ni sa jednim drugim partnerom ne bi mogli tako da razgovaraju.

- Ovako da sam kod kuće i da tako pričam sa Lukom mislim da bi me momentalno ostavio. Ja ne bih mogla da zamislim da on meni tako govori. Zamisli bivša tako da ti govori - rekla je Aneli.

- Ne mogu da zamislim. Ja tebe gledam drugačije zbog Nore - dodao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

