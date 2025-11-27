Sada bih je pljunuo u facu: Luka saznao za dešavanja iz izolacije, haos u najavi (VIDEO)

Karambol!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", pročitao je sledeće pitanje Aneli Ahmić.

- Kakvu bi ti scenu Luki napravila i koje uvrede bi mu uputila da je on svoju bivšu zvao u krevet kao ti Asmina sinoć - glasilo je pitanje.

- Asmin me je pitao da li sam se pomirila sa Lukom, s osmehom, rekla sam da nisam i da dođe da legne. Legao je, ja sam ga isterala. Radi on meni i gore stvari, a ja sve što radim, radim transparentno. Meni je gore ovo što on radi na kvarno i ispod kape očima - rekla je Aneli.

- Da objasnim. Ona je bila pokrivena, ja sam bio u trenerci, nisam se skinuo, samo sam legao pored nje...Za neko suđenje mi je nešto šapnula, ali ja sa njene strane ništa ne osećam - rekao je Asmin.

- Ja ne bih to nikada uradio. Posle žurke?! Nakon ljubljenja od 20 minuta kod bazena?! - rekao je Luka.

- Šta njega treba da zanima da li sam se ja ljubila ili ne - rekla je Aneli.

- Nijednu devojku nisam pipnuo, sem Anitu što sam zagrlio u subotu. Zagrlio je ispod jednog jorgana?! - rekao je Vujović.

- Ovo je degutantno, blam živi! Videla sam kako Asmin ispred paba savetuje Luku, šta treba da radi u odnosu sa Aneli, kako treba da se ponaša - rekla je Miljana.

- Evo sad bih prišao i pljunuo bih je u lice - rekao je Luka.

- Oni veću reakciju imaju da li je tvoje lično mišljenje ili mišljenje naroda - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić