Bliska je jer hoće da Aneli povuče tužbe?! Majin i Anelin odnos pod upitnikom, Dača ih urnisao: Zamisli koliko ste vi bolesni?! (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje je pročitao Maji Marinković.

- Svaka ti čast što si Aneli rekla istinu šta joj Luka radi iza leđa - glasilo je pitanje.

- Da, rekla sam istinu i drago mi je što ljudi to vide. Ja sam videla Minu i Luku kako sede, rekla sam: "Kako bi Aneli reagovala kada bi ovo videla?", Aneli je tek posle došla, imala je plavi bademantil, sećam se. Ja nisam luda, tako je bilo. Oni su skočili i popalili se. Luka je njen partner, nelogično mi je, okej da kaže Matoroj i Ivanu, ali da sa njenim neprijateljima to radi, pa evo i ja, s obzirom na to da je bilo flertovanje, nije mi normalno - rekla je Maja.

- Kada je došla Maja, šta je rekla - pitao je Milan.

- Kada sam naletela, ona je rekla: "Evo je, ispričaj joj" i onda mi je rekla da mu je rekla to. Luka i ja smo bili u garderoberu, on je ostao da se presvlači, ja sam otišla. Ja sam videla da ga nema u pabu, on i dalje ovde sedi i raspravlja se sa njima - rekla je Aneli.

- Aneli je lažov na kvadrat. Čuo se nešto Minin glas, izlazi sa mnom i govori Mini: "Šta si rekla?" i Mina i ja pričamo s Aneli zajedno. I Aneli odlazi i ostavlja mene i Minu. Aneli nije bilo, pa je došla, kako kaže, posle par sati, a to je trajalo par minuta - rekao je Luka.

- Mina i Terza pričaju, to radi Maja zbog koje je Aneli raskinula vezu, jer su Maja i Luka flertovali. Zamisli koliko ste vi bolesni?! - rekao je Dača.

- Ona je pokušala meni da nabaci krivicu, niti mi je Aneli, niti mi je Luka rod. Pre neki dan, sede Maja i Anita, ovde Asmin i Luka komentarišu, posle par minuta se menjaju. Maja priča sa Janjušem, posle toga Luka priča sa Majom, Maja dolazi i govori Aneli da će da joj prenese...Zamisli ti da sada govoriš i da zoveš Aneli, sa devojkom sa kojom si na sudu, Situ osudila da je Takiju zapalila auto i onda će na kraju da bude da je treća osoba kriva, ja ću biti jer sa nekim komuniciraju - rekla je Mina.

- Kada Maja već toliko priča da će da komentarišu, onda moraju da imaju stav u svojim situacijama. Ovde Maja nema kredibilitet, osim ako ovo ne radi da bi Aneli povukla onih 10 tužbi - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić