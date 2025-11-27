Pokazala koliki je čovek! Hana poslala Nerija da vidi kako je Ahmićeva, Miljana dala svoj sud: Aneli nema empatiju, ulaskom je pokazala sve (VIDEO)

Šok za stolom!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Neriju Ružanjiju.

- Bravo momče, svaka ti čast, tako se ophodi prema porodici. Aneli treba da nauči od tebe - glasilo je pitanje.

- Nije mi bilo u planu da idem u pab dok mi Hana nije rekla da odem da vidim kako mi je tetka - rekao je Nerio.

- Jeste, ali eto, bravo za Hanu - rekla je Aneli.

- Ja ne mrzim nikoga, ni Situ, ni Groficu, ni Aneli, ja nemam mržnju, imam ljutnju - rekla je Hana.

- Aneli nema empatiju ni prema kome, samim ulaskom je pokazala sve, zabolela bi je zadnjica za Hanu, a pogotovo da pita kako je. Ja sam zatekla tu Aneli i Luku, na to mi je Aneli rekla da je Luks to uradio, ja sam joj rekla: "Šta ćeš tu, izađi napolje" - rekla je Miljana.

