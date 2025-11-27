AKTUELNO

Zadruga

Pokazala koliki je čovek! Hana poslala Nerija da vidi kako je Ahmićeva, Miljana dala svoj sud: Aneli nema empatiju, ulaskom je pokazala sve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za stolom!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Neriju Ružanjiju.

- Bravo momče, svaka ti čast, tako se ophodi prema porodici. Aneli treba da nauči od tebe - glasilo je pitanje.

- Nije mi bilo u planu da idem u pab dok mi Hana nije rekla da odem da vidim kako mi je tetka - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste, ali eto, bravo za Hanu - rekla je Aneli.

- Ja ne mrzim nikoga, ni Situ, ni Groficu, ni Aneli, ja nemam mržnju, imam ljutnju - rekla je Hana.

- Aneli nema empatiju ni prema kome, samim ulaskom je pokazala sve, zabolela bi je zadnjica za Hanu, a pogotovo da pita kako je. Ja sam zatekla tu Aneli i Luku, na to mi je Aneli rekla da je Luks to uradio, ja sam joj rekla: "Šta ćeš tu, izađi napolje" - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

AFERA PO*NO SNIMAK TRESE SVE! Luka i Aneli progovorili o intimnom snimku, Ahmićeva obelodanila sve: Pričali su da postoji glasovna poruka u kojoj on..

Zadruga

Tetka za dve godine dala 50 evra, ja drugaricinoj deci dajem 500 za grad: Kačavenda ponovo demolirala Aneli, urnisala je za sve pare: Ona je prenosila

Domaći

Anđela ne vadi iz usta: Aneli ne može da podnese Lukin glas, Vujović skočio na nju i Asmina, izvređao ga kao nikad (VIDEO)

Domaći

POKAZALA DA JOJ JE TRN U OKU: Aneli dala sve od sebe da okrivi Anitu zbog očijukanja sa Lukom, pa Vujović povukao ŠOK potez! (VIDEO)

Zadruga

Skočio kao oparen! Luka pokazao ljubomoru prema Asminu zbog Maje, ona ga opčinila: Ne treba da se pravda, to je sve normalno! (VIDEO)

Domaći

SASUO JOJ SVE U LICE! Janjuš otkrio da bi bio s bilo kojom devojkom samo s Aneli NE, priznao da mu je Maja DRAŽA od nje, Ahmićeva odmah skočila: Ovako