PREVAZIŠAO SAMOG SEBE: Bebica ne gubi nadu o pomirenju sa Teodorom, ona mu priredila novu turu poniženja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nenad Macanović Bebica razgovarao je sa Teodorom Delić o njihovom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čudna si, šta se dešava? - upitao je Bebica.

- Nisam čudna. Ista sam uvek - kazala je Teodora.

- Mene zabole neke stvari, kapiraš? - upitao je Bebica.

- Tebe više nema šta da zaboli, ja ne znam šta ima da te zaboli - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene zabole mnoge stvari - kazao je Bebica.

- Tvoja dela su drugačija od onoga što ti pričaš - rekla je Teodora.

- Želim samo da se smeješ, samo to želim - rekao je Bebica.

- Mora da bude smešno da bih se smejala, ne mogu na silu - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro, biće, smejaćemo se - rekao je Bebica.

- Ajde nemoj da me smaraš, ostavi me na miru - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

