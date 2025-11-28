PREVAZIŠAO SAMOG SEBE: Bebica ne gubi nadu o pomirenju sa Teodorom, ona mu priredila novu turu poniženja! (VIDEO)

Šok!
Nenad Macanović Bebica razgovarao je sa Teodorom Delić o njihovom odnosu.
- Čudna si, šta se dešava? - upitao je Bebica.
- Nisam čudna. Ista sam uvek - kazala je Teodora.
- Mene zabole neke stvari, kapiraš? - upitao je Bebica.
- Tebe više nema šta da zaboli, ja ne znam šta ima da te zaboli - rekla je Teodora.
- Mene zabole mnoge stvari - kazao je Bebica.
- Tvoja dela su drugačija od onoga što ti pričaš - rekla je Teodora.
- Želim samo da se smeješ, samo to želim - rekao je Bebica.
- Mora da bude smešno da bih se smejala, ne mogu na silu - rekla je Teodora.
- Dobro, biće, smejaćemo se - rekao je Bebica.
- Ajde nemoj da me smaraš, ostavi me na miru - rekla je Teodora.
Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.