NE BRANIŠ JE ISKRENO: Aneli uverena da Asmin usiljeno čuva leđa Maji, Durdžić zatražio od nje da mu otkrije kako se oseća dok je on pored Marinkovićeve! (VIDEO)

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić, nastavili su svoja razgovor u izolaciji.

- Aneli, ja sam gledao tebe kako se je*eš na televiziji u ''Eliti 7'', a kako se ti sada osećaš kad vidiš da ja drugoj devojci izjavljujem emocije? - upitao je Asmin.

- Ne tiče me se to, oguglala sam - odgovorila je Aneli.

- Kad vidiš da Maju dižem u neesa, da li ti je krivo jer nemaš nekog ko tebe tako veliča? - upitao je Asmin.

- Imala sam već takvog muškarca, Janjuš je bio takav - rekla je Aneli.

- Šta znači onda kad kažeš da mene znaš u dušu? - upitao je Asmin.

- Poznajem te, to-to znači. Ja ti kažem, iskreno ne braniš Maju iskrenu. Nju niko ne brani, niti je iko vređa - rekla je Aneli.

