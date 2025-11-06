AKTUELNO

AFERA 'LA VIDA LOCA' TRESE SVE! Luka priznao da je grešio prema Aneli, Dača ga raskrinkao: Ušao je u vece, Maji su bila gola leđa... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Da li kapiraš da je Aneli gledala tvoje klipove napolju, nije ni ušla, ti si posle dva dana počeo da je veličaš kao čoveka - glasilo je pitanje.

- Shvatam da je gledala, ali je i gledala mnoge druge stvari. Iskreno sam se pokajao, rekao sam gde su moje emocije, ljudi smo, grešimo - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je najveća želja bila da ispratim strimove, jer sam dve godine od početka bila. On ne kapira da se svi pogledi vide. Kada sam bila u studiju, gledala sam klip oko pašteta, to je bio smešak. Drugi dan je to radio, a znao je, pričali u autu oko Maje, nema mi logike, ali šta da kažem, njegov izbor - rekla je Aneli.

- Ona je prećutala za Asmina, isto tako je slagala za Janjuša, gledala ga je sa Majom, sa Karićem je imala odnose, smatram da su jedan jedan i da treba da se pomire - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dao sam svim novim učesnicima paštete i svega, ozbiljan problem - dodao je Luka.

- Aneli vodi, red je na tebi da uzvratiš udarac. U Odabranima, Maja je bila u toaletu, stavila je svoju bubicu, Luka ulazi, Maji su bila gola leđa i piše joj na leđima: "La vida loca", Luka je ceo taj dan išao i pričao: "La vida loca" - rekao je Dača.

- Ne, nikada nisam to govorio, nikada nisam rekao da je ostavljam. Pod dva, tvrdim, nikada nisam ušao u toalet kada je Maja bila u njemu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

