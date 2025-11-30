AKTUELNO

U njihovom ratu nema pobednika: Anđelo otkrio da li će Aneli izvesti na pravi put, Kačavenda je urnisala: To što je tebi ovde deo porodice i tri bivša, zabole me, nisam ti ih ja dovela (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću, kako bi izneo svoju nominaciju za večeras.

U njihovom ratu nema pobednika: Anđelo otkrio da li će Aneli izvesti na pravi put, Kačavenda je urnisala: To što je tebi ovde deo porodice i tri bivša

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao njima sve što mislim, razmišljao sam kako bih prokomentarisao sve ovo, negde me zanima kako će ostali prokomentarisati, jer su se odnosi njihovi promenili. Sada smatram da mnogi govore da je Asmin spustio loptu, jer je on taj koji vuče konce, jer je Aneli jako ishitrena, mnoge odluke i greške donosi kada je u pitanju da ishitrenost. On je odlučio to za dobrobit Nore i njih dvoje. U njihovom ratu, s obzirom da imaju dete, nema pobednika. On zna da je period pred nama jako dug, niko neće pobediti, samo će nateti još više štetee jedno drugom, a najviše Nori. Pokazali su u izolaciji da ima to nešto, da to nije bilo tako loše kao što je nama predstavljano, obostrano. Aneli je pričala o njemu, da se fokusiramo na onaj snimak da on nema novac, isto tako kao i on šta je pričao, meni lično pokazuje da te nije gledao samo kao kombinaciju i da si bila tako nebitna u njegovom životu. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Anđelo.

- Je l' ima šanse da vratiš Aneli na pravi put - pitala je Ivana.

Asmin i Filip oči u oči: Đukić mu žestoko zamerio ponižavanje Anite, uspeli da zakopaju ratne sekire (VIDEO)

- Znaš kako, iskreno mislim...Kod nje je problem što je ona tvrdoglava i prgava. Ne bih bio sa njom, ja mogu da joj pomognem i kao drug da je vratim na pravi put - rekao je Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam nešto mnogo da dodam, što se tiče izolacije, videla sam da postoje emocije između ovo dvoje ljudi. Asmin jasno zna šta radi...Veliku većinu je Aneli demantovala, ćutim dok ne budem mislila da treba o tome da govorim. Nora je vaše dete, ne intresuje me kako ćete da rešavate. Vidim da pucaš po šavovima, malo si se zaleteo, umeš ozbiljno da me iznerviraš (Asmin). Počeo si da ideš na ljude koji su ti tu, možda je to lakše, nego se istresati na nekim drugim ljudima. Ono što se meni sviđa, to je kako nap*šavaš sve ljude, jer ovde većina ne zaslužuje više od toga. Aneli je pokazala čiste emocije, pokazala je da ne može da prežali taj odnos, ali kada je ova žena u pitanju, ja nikakvu patetiku nemam, boli me ku*ac za njene suze. Ja sam ćutala dok si sr*la po meni. To što je tebi ovde deo porodice i tri bivša, zabole me ku*ac, nisam ti ih ja dovela, dovela si ih sama ovde - rekla je Kačavenda.

Malo patetike za sve iz publike: Miljana obrisala patos s Aneli i Asminom, Anita prekorila Durdžića, on izvređao Tamaru: Debeli slon, je*em joj mater!

- Mene ovde nije ona dovela, ja sam potpisao ugovor sa Velikim šefom i šeficom - dobacio je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se mešaš ti krakati?! Pokazali si da si, ne samo neinteligentna, nego emotivno neinteligentna. Ti si ta koja je uskratila svom bivšem partneru viđanje deteta. U raspravi sa Lukom si rekla da ti stižu negativna pitanja zbog njega, Luku si nasankala kao konja. Najgore moguće mišljenje imam. Mržnju ja ne posedujem ni prema kome, odvratna mi je, to stoji. Kada ustane, nema šta da kaže i ne može da objasni, ali zato čim ja ustanem, ona je jedna od udarnih koji dobacuju. Smatram da bi se sutra pomirila sa Asminom, tu je Mića u pravu da je ono potencijalno moguće da njih dvoje izađu zajedno. Asminu se sviđa Maja i to je činjenično stanje. Čula sam da je Maja rekla da provodi vreme sa Asminom samo da bi dokazala Staniji kakav je on čovek, čula sam isto tako da ona i Stanija nisu bile nerazdvojne drugarice, tako da ne vidim zašto se ne bi desilo nešto više?! Vidim da si se ozbiljno fokusirao na Maju i da si namerio da srušiš tvrđavu. Ostavljam Asmina, šaljem ovu smećarku (Aneli) - rekla je Milena.

Aneli se raspala na komade! Nerio dao uslove tetki za pomirenje, u sve se umešala Hana: Vreme je da se svedu računi (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

