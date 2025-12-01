Krenuli smo na zdravim temeljima: Sofija i Milan napravili plan za budućnost, Stojičković ubeđen da nije pogazio kodekse (VIDEO)

Au!

U toku je "Mićina igra istine", a Lepi Mića postavio je pitanje Aniti Stanojlović.

- Kada je jedan od Elitara naveo tebe kao osobu koju bi prepoznao u klubu kao osobu lakog morala, ti si rekla da nisi i da znaš ko su te osobe, e sad reci ko su - rekao je Mića.

- Neću to reći, gledaoci odlično znaju ko su te osobe. Odlično se zna ko se sa čim bavio i ko je šta radio. Biram da budem u miru. Ja sam sa svima u dobrim odnosima - rekla je Anita.

- Sofija u kom ste odnosu ti i Milan? - pitao je Mića.

- Mi se družimo i ne definišem naš odnos jer se samo družimo. Zagrljaj je bio jer je bilo hladno. Ja mu dajem podršku - rekla je Sofija.

- Milane, da li misliš da si pogazio neke svoje kodekse? - pitao je Mića.

- Nisam. Mislim da sam prenaglio jer sam rekao da neću imati kontakt sa njom. Ja sam tako odreagovao jer nisam hteo da se kačim ni na čiju temu. Sad ne mislim tako, razmišljam o veselijim temama. Sofija ne može da utiče na moje raspoloženje, ona mi prija kao čovek i prijatelj - rekao je Milan.

- Je l' ti teško da kažeš da ti se sviđa? - pitao je Ivan.

- Ona se meni sviđa, ali sam rekao da neću da ulazim u vezu. Ja ako hoću nekoga da poljubim ja ću da poljubim - rekao je Milan.

- Bravo Milane - rekla je Sofija.

- Da li možete da napravite paralelu između poznavanje tebe i Terze i tebe i njega? - pitao je Mića.

- To je totalno druga priča, Terza i ja smo krenuli na nezdravim temeljima. Zdravije od ovog temelja ne postoji - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić