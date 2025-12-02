AKTUELNO

Šok! Milosava progovorila o Asminu, Jovan Rajić je raskrinkao: Ona je danas plakala zato što je Jompaz ispao (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Milosavi Pravilović, koja je progovorila o Asminu i odnosu sa Jovanom Rajićem.

- Šta se dešava i što ti je Asmin rekao da si došla da pokazuješ ku*varluk u 70 godina - pitao je voditelj.

- Ja znam da to ne misli da nema ništa protiv mene - rekla je Milosava.

- Kakav je tvoj odnos sa Jocom, šta se dešava - pitao je voditelj.

- Mi smo kao i do sada, pričamo o poslu. Imam saznanja najnovija, ne znam šta im smeta. Mi poslovno pričamo jer ćemo poslovno da radimo i napolju. Lepo se slažemo, ponekad se ja tako prepirem, takva sam po prirodi, volim malo da čačkam - rekla je Milosava.

- Ona je danas plakala zato što je Jompaz ispao - rekao je Jovan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

