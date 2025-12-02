Skandalozni detalji: Sale Luks izvukao keca iz rukava i optužio Dušicu za teške prevare! Igrala oko šipke, krala koleginice, hapsili je sa bivšim (VIDEO)

Drama!

U toku je "Igra istine", a Sofija Janićijević pitala je Lepog Miću da prokomentariše haos koji je nastao oko Milana Stojičkovića zbog priče o bivšoj devojci.

- Milan nije naivan i nije budala za sa kim je bio četiri godine. Ja saslušam, ocenim... Milan ništa nije odgovorio direktno, rekao je da će da odgovara na sudu. Mi ne treba da savetujemo Milana kakva je Sofija jer ako do sad nije provalio boli me k*rac - govorio je Mića.

- Mene boli k*rac šta ljudi misle, neka dođe do suđenja, pa ću sve da iznesem - dodao je Milan.

- Mene je pitao sinoć kad je uživo na televiziji da se obrati advokatima da je tuži - rekao je Ivan.

- Nije istina, neću da mi roditelji ovo gledaju. Gledaj sebe i svoje dvorište, a ne tuđe - poručio je Milan.

Lepi Mića pitao je Dušicu Đokić da se ponovo predstavi, ali se umešao Sale Luks koji obelodanio detalje o njoj.

- Tebi je dve godine bilo zabranjeno takmičenje jer si slikala neku ribu na kvarno. Krala si garderobu iz garderobera, prevarant si... Uglavnom, drugarice su me zvale koje dugo rade po klubovima i rekle da te zgazim jer si prevarnt, bila si diskvalifikovana, imala si zabranu takmičenja dve godine, kompromitovala si devojku i saznalo se da si to ti radila - govorio je Sale Luks.

- U kom periodu si otišla u Češku da igraš? - pitala je Milena.

- Pre dve godine. Ja imam dve sezone takmičenja u godini, prolećna i jesenja, a ja imam pehare da to potvrdim - dodala je Dušica.

- Sa bivšim si zajedno uhapšena u stanu - dodao je Sale.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić