OBEZBEĐENJE DOLETELO POPUT MUNJE! Mina i Terza nastavili BRUTALAN VERBALNI OKRŠAJ pred zoru! (VIDEO)

Haos u stine sate.

Dok su svi učesnici spavali, Mina Vrbaški i Bora Terzić Terza nastavili su svoju svađu od noćas. Mina je potpuno pobesnela kada joj je Terza spomenuo majku, a obezbeđenje je odmah uletelo u Belu kuću.

- Šta je, govoriš da je moja majka d*olja. Sram te bilo. Zašto mi spominješ majku, je l' treba da mi spominješ majku - uralala je Mina.

- Imam pravo, vodi devojku na mesto. Hajde sad na j*bačinu tamo - vikao je Terza.

- Duvaj ga bre majmune - rekla je Vrbaški.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.