Na stubu srama: Matora zgazila poslednje mrvice Anitinog dostojanstva, Anđelo dolio ulje na vatru (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Anitu Stanojlović.

Zašto si dopustila da imaš opet se*s utorkom, baš si dostojanstvena u pi*ku materinu?

- Nisam dostojanstvena - rekla je Anita.

- Kad je bila sa mnom, bila je, ali sad nije. Pokazuej sve suprotno od onog što je bila tad. Velika je razlika u njenim postupcima iz sezone sedam i sad. Svo dostojanstvo ne postoji kod nje - rekao je Anđelo.

- Ja sam i tad pričala da nema dostojanstvo. Bila je dostojanstvena jer se Anđelo svađao sa mnom, a ona je sedela. Jedino se promenilo se*sualno opredeljenje. Jedino je trpela tad od mene jer sam bila ogorčena i radila sam sve od nemoći i besa. On nijednog trenutka nije trebao da je žali je r je znala da ulazi sa mnom i znala je da me vara. Za mene ona nikad nije imala dostojanstvo - rekla je Matora.

- Ja mislim da je zbog Matore Anita pobedila, jer ju je ona najstrašnije vređala. Nije pobedila zbog Anđela nego zbog Matore. Bitno je da je Anđelčić očekivao pobedu - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić