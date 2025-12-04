Zaboravila da je preljubnica: Teodora traži zaštitu od Bebice, ukućani šokirani njenim izlaganjem (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Teodoru Delić.

Zašto stalno govoriš Bebici da nema prave reakcije i da treba grublje da reaguje, kad si mu ti više niko u životu?

- Pričao je da me voli najviše na svetu, a kad neko njegovoj devojci govori da pu*i ku*ac, mislim da treba da reaguje na muškarca prirodno, a ne posle da priče: "Nemoj to brate moj". Videćemo da li ih ima - rekla je Tedora.

- Šta će tebi njegova zaštita? - pitala je Maša.

- Meni ne treba njegova zaštita, samo ako mi pričaš neke stvari to pokaži. Mene zanimaju njegova dela. Dozvolio je sebi da se ugoji toliko da izgleda kao deda. Da mi je najlepši u licu u kući to sam uvek govorila - rekla je Teodora.

- Malopre mi je rekla da sam iritantna, ali da sam i realna. Meni je neshvatljivo da on ima takav odnos sa Terzom. On je sinoć odbranio tebe i us*ao sebe. Ona ima tu argonaciju pa izgleda nad*kano. Ima i ona svojih grešaka, ali ima i on svoj deo krivice. Isto i ona razgovara sa Terzom - rekla je Matora.

Terza, azšto stalno gledaš i odmeravaš Anitu?

- Oči su za gledanje. Ne komentarišem je. Joj stalno govorim da je debela, ali je ne muvam i ne gledam je na taj način. Ni sa Anitom nisam više u dobrim odnosima, ne družimo se previše - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić