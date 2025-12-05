Ona bi ga zgazila: Mića predviđa propast Viktoru i Mini, ubeđen da bi njihova veza bila kobna po oboje! (VIDEO)

Mina umire od smeha!
U toku je emisija "Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako se Viktor Gagić i Mina Vrbaški.
- Viktore, je l' si se ti zaljubio? - upitala je Ivana.
- Nisam već ovde pričamo o nekoj situaciji u klubu. Meni je Mina prelepa devojka i sviđa mi se fizički - rekao je Viktor.
- Mina kad voli, ona je spremna da ubije tu osobu. Viktoru je Mina inspiracija, ali ulazak u vezu bi bio koban za oboje jer bi ga Mina zgazila. On je video neke stvari, ali ih nije osetio - rekao je Mića.
Autor: N.Panić