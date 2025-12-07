AKTUELNO

Najveća kazna vam je da budete zajedno: Žestok sud Boginje! Urnisala prozivkama Teodoru i Bebicu, ne bira reči (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Unakazila ih!

U toku su ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić koji sJvu tokom ove noći slušali mišljenje svojih cimera o njima. Ivana Šopić dala je reč Tanji Stijelji Boginji.

Karambol: Dača unakazio Teodoru i Bebicu, umešala se Kačavenda u rat i nastala poptuna kataklizma! (VIDEO)

- Jovana ja te razumem, ali ovde ti ljudi ne dozvoljavaju da pričaš i onda ti ishitreno reaguješ, vrištiš kao da nisi normalna. Ja sam ti to par puta rekla. Ti i ja smo imale raspravu gde sam ti prišla da te pitam nešto, a ti ne dozvoljavaš da ti se bilo šta kaže. Pljunula si me, ne direktno mene, ali si pljunula na pod, isto mi je kao da si mene pljunula. Ja to tebi nikada ne bih uradila. Psovala si me, vređala si me, rekla si da sam dr*lja. Samo vratite klip iz odabranih tu se sve vidi. Mislim da ovde nemaš prijatelje. Pričaš sa nekim osobama koje su te baš onako vređale, da ih sad ne spominjem - rekla je Boginja, pa se osvrnula na Bebicu:

Foto: TV Pink Printscreen

Više sam majmuna odgajio nego dece: Bora priznao Bebici i Teodori da ga njihove prozivke ne dodiruju! (VIDEO)

- U kuhinji, posle žurke, rekao je: ''Izrendaću ti mamine kosti''. To je užasno i za svaku osudu. I onda takvu osobu neko ovde glasa za najplemenitiju? Kakvu plemenitost, ljudi? Plemenita osoba koja ne voli svoju decu, koja ne poštuje roditelje svoje bivše verenice? Koja se ovde pokazala kao najveća k*rvetina, što se mene tiče. Teodora je od njega napravila sprdnju, i on od nje. Tako da ću da se smejem i smejaću se do kraja ove Elite, što se mene tiče. Što se tiče njihovog odnosa, ulazim dole u radionicu, ona ga trenira. Gledam ga, sve se nešto napinje i glumi, a prvo treba mozak da mu se istrenira, pa onda telo. Džabe mu telo kad si u duši zao čovek. Oni su za mene ovde… ne znam šta da im poželim. Čovek koji je najstrašnije vređao, i mene, i Jovanu, i Manastire. Nikad mi nije rekao ni „izvini“. Svaki put sve gore i gore uvredi i mislim da nikome ovde nisu prijatelji — gledaju samo svoju korist, i on i ona - kaže Boginja, pa dodaje:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona ne zaslužuje ništa bolje od tebe. Treba da budete zajedno, da ponovite vašu lažnu veridbu, da pozovete vaše lažne prijatelje, da pravite lažne proslave. To vam je najveća kazna – da budete zajedno do kraja života. Ostavljam Jovanu - bila je jasna Bogija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

