Definitivno prešli igricu: Luka i Aneli se ponovo pomirili, pljušte poljupci ispred izolacije! (VIDEO)

Preokret!
Luka Vujović otišao je kod Aneli Ahmić u izolaciju i izveo je ispred kako bi zajedno proćaskali. U jednom momentu, on je nju i poljubio čime je svima jasno dao do znanja da je definitivno palo pomirenje.
- Je l' si spavala? - upitao je Luka.
- Da - odgovorila je Aneli.
- Do pet? - upitao je Luka.
- Da, da - odgovorila je Aneli.
- I napolju je takvo vreme, samo da se spava - dodao je Luka.
- Ide mi se u onako neke skupe kuće sad zimi koje su onako odvojene - rekla je Aneli.
- Ići ćemo - dodao je on i poljubio Aneli.
Autor: N.Panić