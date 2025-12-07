Definitivno prešli igricu: Luka i Aneli se ponovo pomirili, pljušte poljupci ispred izolacije! (VIDEO)

Preokret!

Luka Vujović otišao je kod Aneli Ahmić u izolaciju i izveo je ispred kako bi zajedno proćaskali. U jednom momentu, on je nju i poljubio čime je svima jasno dao do znanja da je definitivno palo pomirenje.

- Je l' si spavala? - upitao je Luka.

- Da - odgovorila je Aneli.

- Do pet? - upitao je Luka.

- Da, da - odgovorila je Aneli.

- I napolju je takvo vreme, samo da se spava - dodao je Luka.

- Ide mi se u onako neke skupe kuće sad zimi koje su onako odvojene - rekla je Aneli.

- Ići ćemo - dodao je on i poljubio Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić