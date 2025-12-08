AKTUELNO

Znaš kako ti oči sijaju, prelepo: Sofija iskoristila svoje zavodničke sposobnosti da obrlati Milana! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Plan joj nije pošao rukom!

Sofija Janićijević prišla je Milanu Stojičkoviću na doku i zagrlila ga, kako bi pokušala da popravi njihov odnos koji je pokvario Borislav Terzić Terza.

- Očigledno me nisi ozbiljno shvatila kad sam rekao da hoću da imam svoj mir - rekao je Milan.

- Zar nisi rekao da sam ja tvoj mir? - pitala je Sofija.

- Nisi više. Ne sviđa mi se to što radiš. Skloni se na metar - dodao je on.

- Zašto nisi iskren? Znaš kako ti sijaju oči, prelepo - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li mogu ljudski da te zamolim? Ne sviđa mi se to što si uradila, kvarno je. Želim da me pustiš da nađem svoj mir. Video sam šta sam video i ne želim da provodim vreme sa tobom. Druži se, grli se, imaš pravo na to, a ti i ja smo svakako bili prijatelji. Testirao sam te da vidim kakva si osoba, imaš dobre stvari, ali ima stvari koje mi se nisu svidele - govorio je Milan.

- Zar nije lakše da kažeš da ne želiš da komuniciram sa drugim muškarcima? - rekla je Sofija.

- Ja nisam kao drugi muškarci, to moraš da shvatiš - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

