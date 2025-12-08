LAKO JE BITI KRALJICA KAD TI OKOLNOSTI IDU NA RUKU! Vanja Prodanović spustila 'kraljicu' Anitu na zemlju! (VIDEO)

Sasekla joj krila.

Nakon što je Anita Stanojlović stavila krunu i istakla kako je ona kraljica, Vanja Prodanović je ustala i "spustila je na zemlju".

- Prva sujetna je Anita. Lako je biti pobednica, kraljica kad ti okolnosti idu na ruku. Sada kad nema branioca videli smo koliko je pobednica ekstra. Druga sujetna osoba je Asmin kad je sam sebi skočio u stomak, pokazao komplekse. A treća osoba je Miljana, kad nisi u centru pažnje na sve načine pokušavaš da skreneš pažnju na sebe - rekla je Vanja.

- Prva će biti Anita, drugo mesto Luka, a treće Aneli - rekla je Vanja Živić.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.