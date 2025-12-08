AKTUELNO

Zadruga

LAKO JE BITI KRALJICA KAD TI OKOLNOSTI IDU NA RUKU! Vanja Prodanović spustila 'kraljicu' Anitu na zemlju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sasekla joj krila.

Nakon što je Anita Stanojlović stavila krunu i istakla kako je ona kraljica, Vanja Prodanović je ustala i "spustila je na zemlju".

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva sujetna je Anita. Lako je biti pobednica, kraljica kad ti okolnosti idu na ruku. Sada kad nema branioca videli smo koliko je pobednica ekstra. Druga sujetna osoba je Asmin kad je sam sebi skočio u stomak, pokazao komplekse. A treća osoba je Miljana, kad nisi u centru pažnje na sve načine pokušavaš da skreneš pažnju na sebe - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva će biti Anita, drugo mesto Luka, a treće Aneli - rekla je Vanja Živić.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

NEZREO SI, PLITAK, MNOGO SI POLETEO! Vanja Prodanović zapušila usta Asminu, neće više da mu ćuti! (VIDEO)

Domaći

PROGANJAĆU GA DO KRAJA: Aneli izgorela od ljubomore kad je zatekla Anitu i Luku same (VIDEO)

Zadruga

OVO JE TELEVIZIJA, JE L' TI TREBA ETIKETA?! Uroš pokušao da OSVESTI Anitu, ona neće ni da čuje! (VIDEO)

Zadruga

DRUG, DRUG, PA DRUGO STANJE! Sara Šajić spustila Anitu na najniže grane, pokazala zube! (VIDEO)

Zadruga

TI SI PATRIK ZVEZDA, POTPUNO PRAZAN: Vanja Prodanović rastavila Bebicu na činioce, Dača rešio da raskrinka najveće licemere među učesnicima: Žalite mi

Zadruga

Neću biti sa nekim ko je imao 500 riba: Vanja Prodanović žestoko udarila na Boginju preko Filipa, a sebe vinula u zvezede (VIDEO)