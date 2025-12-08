AKTUELNO

Zadruga

ONA JE LJUBOMORNA NA MOJU I HANINU LJUBAV, nikad to nije osetila u životu! Nerio se osvetio tetki Aneli, dočekao svojih pet minuta! (VIDEO)

Nije joj ostao dužan.

Nerio Ružanji dobio je reč da kaže ko su najsujetnije osobe u Beloj kući.

- Na prvom mestu je Aneli, kako prema meni, tako i prema ljubavi koju imamo Hana i ja jer ona takvu ljubav nije osetila u životu, danas je rekla da Vanju ne razumeš to je tvoj problem Aneli što ne razumeš njen opširan vokabular - rekao je Nerio.

- Na prvom mestu je Asmin, to je neprikosnoveno, druga osoba je Aneli, a na trećem mestu je Luka - rekla je Mina.

- Aneli je l' ti znaš šta to znači? Najsujetnija osoba je čovek koji je ušao da napada svoju bivšu ženu, pa da brani devojku, pa se zapetljao pošto mu Maja dala šut kartu, pošto je debeli prasac, neinteligentan, prostak. Nasilnik, koji se može uvek isprovocirati, hvata devojke u prolazu, nazvao me k*rvom a k*rvu je ostavio spolja, da vam jedan prasac koji nema oličenje osobe, to je naravno Asmin - rekla je Sunčica.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

