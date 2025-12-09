Joca Rajić na brutalnoj meti osuda! Takmičari ga urnisali prozivkama zbog igranja s Milosavom, ona priznala: Mi znamo nešto... (VIDEO)

Čuvaju tajnu!
U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč
- Joco, danas si pričao da ne znaš kako da se skloniš od Milosave - rekao je Milan.
- Meni smeta što je ona došla ovde da isteruje neku pravdu i svađa se sa decom. Najveći problem je što sam ja podignut u petak i ona je rekla Luki da mi treba da ozvaničimo vezu da bih ja ostao u Eliti - rekao je Jovan.
- Je l' istina da je htela da ti d*ka? - upitao je Milan.
- Jeste rekla: ''Ukoliko se digne, ja sam tu da se reši'' - rekao je Jovan.
- To je šala - rekla je Milosava.
- Bora kaže da Joca folira sve - rekao je Milan.
- Meni je on rekao da se uvalio duboko u ovo i ne zna kako da izađe. Dečko hoće da nađe neku mlađu devojku - rekao je Bora.
- Da li sam ja rekla tebi da ukoliko nađeš neku devojku da ću se ja skloniti kao tvoja drugarica? - upitala je Milosava.
- Ti si ljubomorisala na Boginju - rekla je Matora.
- Ja ne želim da pričam nešto što on i ja znamo i to je to - rekla je Milosava.
- Milosava ne ostavljaj ga na miru jer se kačio na tebe, svako ko se igrao mora da plati cenu - rekla je Miljana.
- Trebaš da dobiješ nogu u dupe od gledalaca jer si se sprdao sa jednom ženom od 60 godina - rekla je Milena.
- On je nju koristio za hranu, za masažu, za pranje i tako dalje - rekao je Boginja.
Autor: N.Panić