Nikada joj se nije sviđao: Terza punom parom radi na uništenju Sofije i Milana, ona umire od smeha! (VIDEO)

Šok!

Upravo je u ''Eliti 9'' počela još jedna ''Igra istine'', a danas se Anđelu Rankoviću posrećilo da započne igru. On je postavio pitanje Aneli Ahmić, koja je progovorila o pomirenju s Lukom.

- Aneli kako je protekla noć i kakav je odnos tebi i Luki? - upitao je Anđelo.

- Noć je protekla u najboljem mogućem miru. Nadamo se da večeras neće proći loše - rekla je Aneli i pitala Terzu:

- Kako je protekla noć sa Sofijom? - glasilo je pitanje.

- Nismo mnogo pričali, ali večeras ćemo sigurno pijani da otvorimo dušu jedno drugom. Jasno je da se njoj ne sviđa Milan, a njoj ako se baš sviđa onda nek ide kod njega - rekao je Terza.

- Ma šta pričaš ti više? Na početku je trebalo da se skloniš od Milana - rekla je Milena.

- Nisi iskrena, da si iskrena onda bi rekla da se Sofija sprda sa Milanom - rekao je Janjuš.

- To nije istina - rekla je Milena.

Autor: N.Panić