AKTUELNO

Zadruga

Nikada joj se nije sviđao: Terza punom parom radi na uništenju Sofije i Milana, ona umire od smeha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Upravo je u ''Eliti 9'' počela još jedna ''Igra istine'', a danas se Anđelu Rankoviću posrećilo da započne igru. On je postavio pitanje Aneli Ahmić, koja je progovorila o pomirenju s Lukom.

- Aneli kako je protekla noć i kakav je odnos tebi i Luki? - upitao je Anđelo.

pročitajte još

Za sve što ti treba sam tu: Janjuš nije mogao da gleda tužnu Maju, odmah joj pružio utehu! (VIDEO)

- Noć je protekla u najboljem mogućem miru. Nadamo se da večeras neće proći loše - rekla je Aneli i pitala Terzu:

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako je protekla noć sa Sofijom? - glasilo je pitanje.

- Nismo mnogo pričali, ali večeras ćemo sigurno pijani da otvorimo dušu jedno drugom. Jasno je da se njoj ne sviđa Milan, a njoj ako se baš sviđa onda nek ide kod njega - rekao je Terza.

- Ma šta pričaš ti više? Na početku je trebalo da se skloniš od Milana - rekla je Milena.

pročitajte još

Da sam imao ovaj mozak... Terza se izvinio Sofiji jer joj je zbog trudne verenice okrenuo leđa! (VIDEO)

- Nisi iskrena, da si iskrena onda bi rekla da se Sofija sprda sa Milanom - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- To nije istina - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kolo sreće se okreće: Terza jednim priznanjem uspeo da okonča odnos Sofije i Milana, ona umire od smeha! (VIDEO)

Zadruga

DRAMA! Uključila se Džordi i napala Sofi, uverena da je punom parom radila na uništenju ljubavi Anđele i Gastoza (VIDEO)

Domaći

Od ovoga nema dalje: Alibaba se pretvorio u ličnog savetnika Aneli i Luke, punom parom radi na njihovom pomirenju! (VIDEO)

Zadruga

Đukić mu više neće biti konkurencija: Bebica trenira punom parom, Teodora mu daje vetar u leđa (VIDEO)

Zadruga

Otkrila da li se kaje: Aleksandra progovorila o vezi sa Ivanom Marinkoviće, njena majka priznala da joj se nikada nije sviđao (VIDEO)

Domaći

Ne može da se obuzda: Anđelo umire od smeha dok priča o njemu i Aneli, obelodanio sve o pogledima i žestokoj muvačini! (VIDEO)