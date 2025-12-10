Nije on Luka da me opseda! Aneli otkrila Dači da je Alibaba ostao džentlmen u krevetu sa njom! (VIDEO)

Da li je iskrena?

Dača Virijević došao je kod Aneli Ahmić u Hotel, te su razgovarali o tome šta je ona sinoć radila sa Asminom Durdžićem.

- Sad trpi, braniće te valjda on - rekao je Dača.

On ju je potom upitao da li su bili intimni, a Aneli je otkrila sve detalje.

- Nije me takao, ni za g*zicu, nije on Luka da me opseda - rekal je Aneli.

- J*biga. Koje opravdanje imaš, ne postoji razlog, moraš da kažeš istinu, reci: "Vratilo se, ja sam volela ovog čoveka" i eto ga - savetovao je Dača.

Autor: R.L.