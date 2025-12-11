Folirant, smeje se kao cavica: Maja indirektno priznala da se Đukiću sviđa ona, zbog Anite rešila da se skloni iz cele priče! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Ivana Marinkovića.

- Svaka ti čast što si iskulirao ono prejadno Miljanino ponašanje, trebao si ti njoj pet kanti smeća da baciš - glasilo je pitanje.

- Hvala - rekao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je za Minu Vrbaški.

- Da li si videla pravu ljubav između Sofije i Terze, pa kuliraš Viktora? - glasilo je pitanje.

- Ne znam šta gledaoci vide stvarno, mi smo nikad bliži. Drago mi je što su njih dvoje zajedno, stvarno to mislim. Stvarno nema zle krvi, drago mi je što je došlo na moje - rekla je Mina.

- Mislim da su gledaoci pogrešili jer se oni ne razdvajaju - rekao je Terza.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković i Filipa Đukića.

- Zašto ste prestali da se družite? - glasilo je pitanje.

- Odnos nam je isti, samo je minutaža drugačija - rekao je Đukić.

- Folirant, on mene gotivi, ali je sad u odnosu s Anitom i ja ne želim da se petljam tu s obzirom kad smo mi imali neku priču. Jesmo se udaljili, ali ne znam što - rekla je Maja.

- Ma glupost, evo sad je ona rekla da se sklonila od mene zbog Anite - rekao je Filip.

- Nije da neću, ako Aniti ne smeta možemo svi zajedno da se družimo - rekla je Maja.

- Ja ne bih mogao da ne progovorim, imaju amneziju i Maja i Filip. To su sve lažna prijateljstva, da ih podsetim da su pre Majine operacije imali situaciju na krevetu Maja, Filip i Anita. Tada je Filip rekao da je Maja kompleksašica i da se zato cela izoperisala, a ona mu je rekla: ''Ti nisi iskren, zbog Anite sve ovo radiš''. Tada su rekli šta misle jedno o drugom - rekao je Dača.

- To je glupost, ja sam hiljadu puta rekao šta mislim o tome što se neko izoperiše ceo - rekaao je Filip.

- Nije tačno, on se išarao ceo kao Mikijev zabavnik. Znam da me najviše gotivi, ali ja neću zbog Anite da ne misli da je nešto s moje strane - rekla je Maja.

Autor: N.Panić