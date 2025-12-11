AKTUELNO

Lažno prijateljstvo na delu! Anita životom brani svoju garderobu i Đukića od Maje, njena reakcija sve šokirala (VIDEO)

Au!

Kad je Maja Marinković ponovo natrljala na nos Aniti Stanojlović to što ne želi da joj pozajmi njenu garderobu, od drugarice je dobila odmah povratnu preko Filipa Đukića.

- Tebi kad nešto treba, ja idem odmah. Nećeš da daš, a ono si nosila 200 puta - rekla je Maja.

- Došla si sa 50 džakova, ko te je*e - rekla je Anita.

- Meni Mina da kaže da joj se sviđa ovo, ja bih skinula sa sebe - rekla je Maja.

- Danas kad sam rekla da misliš da se ona sviđa Filipu, ona ovako - pokazala je Anita.

- To si i ti isto rekla. Sad je bezobrazna - rekla je Maja.

- Ja to više ne mislim - rekla je Anita.

- Ja u mozak ne mogu da ti uđem - rekla je Maja.

- Zašto praviš slona od mene - zapevala je Anita.

