Au, kakva osveta! Luka i Maja strastvenim zagrljajem zadali Aneli i Asminu završni udarac! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Luka Vujović muva Maju Marinković.

- Mi smo tad bili zajedno. Meni je Maja sve to rekla. Dok je bila žurka rekla mi je da joj je dva puta prišao i da je hteo da pleše sa njom. Ja znam da se Luki sviđa Maja i mene to ne interesuje. Mi smo bili zajedno, napravila sam šta sam napravila i gotovo je. Želim što pre da izađem iz mog života. Više neću da dajem materijala - govorila je Aneli.

- Sve je kao i na klipu, nema demanta. Njihova veza je završena, nema veze. Ja ovde više ništa ne demantujem, samo pričam istinu - dodala je Maja.

- Lažov će uvek da bude lažov, a ovo je bila "Igra istine" kad je ona bacila prsten. Ja sam bio iskren kad sam rekao da 30 dana neću da komuniciram sa njom - rekao je Luka.

- Koliko ima sati? Pola 5? Ne radim više i nemam šta da komentarišem. Ne bih da komentarišem Maju Marinković, nemam neku inspiraciju. Njih dvoje su mi top par - pričao je Asmin.

- Džaba kad se Maji sviđa Asmin - dodao je Dača.

- Jeste Luka 100 puta bolji frajer i sad ću da ga zagrlim. On je realniji, ja sam na "Igri istine" kod Miće uvek to govorila. Luka i ja nastupamo na Elitoviziji - pričala je Maja.

Autor: A. Nikolić