Za mene ona nije gospođa, već ULIČARKA: Luka ponovo brutalno ponizio Aneli, ne krije da priželjkuje pomirenje sa Bajom, ali ga i potkačio: Katastrofa, za mene je to dno dna (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević najavio je sledeći video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Luka Vujović pljuje Aneli Ahmić kod Terze i Janjuša.

- Normalno je da će otac svog sina da ispoštuje. On je sada shvatio da je njemu Baja sve bio u pravu, naravno da želi da se pomiri sa njim. Ja bih se isto tako mami obratila, rekla bih: "Da mama, bila si u pravu, oprosti" - rekao je Aneli.

- Katastrofa je to što moj otac priča, za mene je to dno dna. Nije mi žao što sam to dopustio, jer sam birao da budem sa ženom koju volim. Meni je žao što je on na neki neadekvatan način pokušao da odvoji sina od devojke, a ja sam srećan što mi je udelio savet da nije za mene, a za to jeste u pravu...Moji najbliži znaju da nisam igrao rijaliti, da sam bio iskren i da sam hteo da mi bude poslednja - rekao je Luka.

- Kako Luka, kada je i napolju bila katastrofa - pitao je Milan.

- Ja sam rekao, to ponašanje. Ja sam sa njom završio do kraja života, ali kažem kako jeste, neću da kažem kako nije. Da je bio u pravu, jeste, ali nikada ne bih dozvolio da me odvoje od neke devojke - rekao je Vujović.

- Ti sada nekoliko puta žališ za kolima i dobrim životom koji si imao uz njega - rekao je Milan.

- Dobro, jeste, u osmicu sam ušao na brzinu, otac je hteo da se vrati u Srbiju da provede vreme sa unucima, ja sam ušao ovde među ljude, prvi put da živim sa nekim, jer tamo gde sam bio, bio sam sam...Kada uporedim sa bivšim devojkama, ona je za mene uličarka zbog ponašanja, nije gospođa - rekao je Luka.

- Aneli je rekla da će izneti šta si pričao o kumovima iz šume - rekao je voditelj.

- Pa neka ustane i neka priča, nema šta da priča - rekao je Luka.

- Mislim da ne treba njegovi još da slave, Luka nije još sto odsto siguran u sebe. Ti si govorio sve iste stvari i kada dođe da ti je teško i da ti je žao što nisi dobar sa roditeljima, ti opet muljaš i petljaš i pokušavaš da se nametneš - rekao je Janjuš.

- Bio je u pravu što je rekao da nije za mene, ali nije bio u pravu kada je rekao da ako budem sa njom, da će da me se odrekne - skočio je Luka.

- Ne treba njegov tata i njegova mama da reaguje, to je poenta - ubacio se Asmin.

- Ti treba da pokažeš i mami i tati, a prvo sebi - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić