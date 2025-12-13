Izvire ljubomora na sve strane: Asmin neprestano testira ljubav sa Aneli, pokušava da se ogradi od svake emocije bezuspešno (VIDEO)

Alibaba progovorio!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom Durdžićem o Aneli Ahmić.

- Šta je tebe navelo na sve ono što se dogodilo sa Aneli? - pitao je Darko.

- Ja se nisam vadio na alkohol, nego nisam imao kontrolu svoje glave. Nisam rekao da se ne sećam ničega. Da sam bio trezan ne bih to uradio zbog nje. Da sam hteo nju da ponizim ja bih hteo da imam i se*s sa njom. To nikad ne bih uradio sa tobom ovde, ali ni napolju. Mi se nismo ni ljubili sa jezikom. Mi smo se samo ljubili i grlili, bilo mi je lepo - rekao je Asmin.

- Ne bi imao se*s sa mnom? - pitala je Aneli.

- Ne bih - rekao je Asmin.

- Šta sam onda ja osetila? - pitala je Aneli.

- Ja to uvek kad se ljubim. Ja sam bio ovde najponiženiji kao muškarac i u meni postoji inat i bes. Ovo se desilo spontano, nisam imao ovo u planu. Ja sa njom da budem u vezi to bi trajalo pola sata. Zamisli da šetam sa njom po gradu i da mi ona nešto kaže, ja bih je razbio. Ja ne prihvatam da je imala se*s sa drugim muškarcem. Ja bih se soećao kao da me taj muškarac svaki dan nabija u usta. Ja bih se osećao kao da sam intiman sa Lukom i Janjušem. Ako će ona meni da oprosti, to je njen problem, a ne moj. Ja ne praštam ništa i to je moje pravo - rekao je Asmin.

- Rekao si da se sa Aneli sve desilo spontano, a onda si sutradan rekao da si uradio namerno da pokažeš Siti i Grofici da možeš - rekao je Darko.

- Desilo se, nisam imao u planu. Ja mislim da je ona mene prva poljubila, ne mogu da tvrdim - rekao je Asmin.

- Kakvim ti očima zapravo gledaš Aneli? - pitao je Darko.

- Ja nju gledam kao normalnu ženu. Da nije uradila ovo u sedmici sve bih joj pružio. Ja nju volim kao osobu i želim da joj pomognem. Ako nije srećna u Sarajevu ili Dubrovniku, daću joj stan u Lincu. Samo nek bude normalna i nek me ne sramoti dalje i dobiće sve od mene. Ja imam pravo na Noru. Meni ne treba sud za Noru. Odakle ja da znam šta je ona osetila? Mi muškarci možemo da imamo odnose bez emocija. Platimo 200 evra i čak se i zaljubimo, a žena radi sa srcem. Ona je mogla da oseti nežnost i strast, ali nije mogla ljubav. Ja sa Aneli nisam imao ništa u kazinu. Ja volim sa njom da se našalim. Ja nju ne želim da gledam tužnu. Bilo mi je žao kad sam čuo da je plakala i onda odem u odabrane, a ona se smeje sa Janjušem - rekao je Asmin.

- Šta pričaš ti? Sa njim nemam šta pričati, a sa tobom pričam svaki dan - rekla je Aneli.

- Ona kao tužna, a ovamo se smeje sa njim. Ja sma se danas obratio Siti i Grofici za njeno dobro. Poručio sam da sam ja kriv i da ni Aneli ne zna zašto je to uradila i da nemaju pravo da se ljute na nju. Rekao sam mom ocu i mojoj mami da tokom čestitke pozdrave Aneli. Ti si rekla da sma ja tebe ponizio - rekao je Asmin.

- Jesi - vikala je Aneli.

- Ja sam kriv jer je ona na mene slaba i ja sam to iskoristio. Ja nisam slab na nju. Ja sam do jula ovde, ako bih pričao sve što je istina, šta bi onda ljudi gledali? Ako se to ponovo desi nek onda bude dokaz da ja nju volim - rekao je Asmin.

- Da li misliš da si veće muško kad kažeš Aneli da si se posle nje ljubio sa Sandrom? - pitao je Darko.

- Ne, onda sam klošar. Meni bude žao i njega i nje kad se svađaju. Ja bih voleo da se niko ne svađa u životu. Ja želim njoj da budem drug - rekao je Asmin.

- Ti si to iskoristio u utorak i ja više ne mogu - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić