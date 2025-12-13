MAMA NIJE ZNALA GDE SU NJENE EMOCIJE! Sofija zbog izostanka podrške porodice stavila Terzu na test: Od danas gledam sve! (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom pomirenju sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Govorila sam i pre pet dana da je Terza prevarant i da ne bih ušla sa njim u odnos, ali izgleda da sam pukla i rekla svoje emocije, pa nek bude smak sveta. Želela sam da zna kroz šta sam prošla i koliko mi je stalo do njega i tada i sada. On sad nema teret, mi imamo podršku, ali ne znamo da li imamo podršku od moje porodice. Mislim da ih sada ne bi povredilo, ali je čovek isti i samim tim postoji ta jedna opcija šta radim sa njim. Ja svojoj mami nisam ni rekla iskreno. Govorila sam da nemam emocije i da je kraj. Znate i kako sam ga komentarisala pred ulazak. Ja moram da razmišljam - rekla je Sofija.

- Je l' tebe neko voleo kao Terza? - pitao ej Darko.

- Ne ide da kažem da nije, imala sam dečka šest godina - rekla je Sofija.

- Kakav ti je stav sad o Milanu? - pitao je Darko.

- Ja sam htela da se skroz sklonim od Terze i dam sebi šansu. Nije mi bilo lako i da je on sa Minom ovde i da ustaje i da mi se smeje. Koliko god da ja tražim da on meni dokaže da je sazreo, želim da vidim gde će on gledati i šta će raditi. Ja ću sve gledati! Ja koliko se dopadam sebi meni momak ni ne treba. Želim da vidim da li se zaista pokajao - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić