Haos se nastavlja: Matora ne prestaje da peni i reži na Boginju, žestoko je isprozivala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama u kući!

Jovana Tomić Matora besnela je po kući nakon emisije "Pitanja novinara" zbog sukoba koji je imala sa Tanjom Boginjom.

- Dušica i Matora se svađale, a sad se šlihtaju, pa dobro - rekla je Boginja.

- Idi gledaj kome ćeš k*rac da izdrkaš. Ne zna ni ko joj se sviđa - urlala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma devojka folirant - dodala je Dragana.

- Boli me baš k*rac u pola šest da me dižu glupe teme da raspravljam. Ako ćeš iskreno i za tebe (Dušicu) mislim da si ološ. Naravno da će devojka da kaže da se skloni od njene devojke - nastavila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

