Haos se nastavlja: Matora ne prestaje da peni i reži na Boginju, žestoko je isprozivala! (VIDEO)

Drama u kući!
Jovana Tomić Matora besnela je po kući nakon emisije "Pitanja novinara" zbog sukoba koji je imala sa Tanjom Boginjom.
- Dušica i Matora se svađale, a sad se šlihtaju, pa dobro - rekla je Boginja.
- Idi gledaj kome ćeš k*rac da izdrkaš. Ne zna ni ko joj se sviđa - urlala je Matora.
- Ma devojka folirant - dodala je Dragana.
- Boli me baš k*rac u pola šest da me dižu glupe teme da raspravljam. Ako ćeš iskreno i za tebe (Dušicu) mislim da si ološ. Naravno da će devojka da kaže da se skloni od njene devojke - nastavila je Matora.
Autor: A. Nikolić