RAZVIO SVOJU TEORIJU: Bora tvrdi da je Maja Asminova TIHA PATNJA, pa otkrio da su Aneli čak DVA učesnika Elite ukrala pažnju! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Učesnici biraju osobu koja stalno izvrće istinu. Naredni je svoj sud na ovu temu iskazao Bora Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Asmin. On je meni od samog početka pričao o Maji. Mislim da mu se ona iskreno dopada. Ovo sa Aneli, ne znam šta je, ne mogu da donesem zaključak. Na drugom mestu je Aneli, ona nije ravnodušna prema Janjušu, a dopada joj se Anđelo. Na trećem mestu je Luka. Pomirio bi se sa Aneli - rekao je Bora.

- Zamislite da se pomirite sa osobom koja je sa onaj model veze ''idi mi, dođi mi''. Videćete svi, nema ništa od toga - rekao je Luka.

- Ne zna se ko više laže i šta je istina. Luka i Aneli prednjače u svemu tome. Da navodim Asmina ne želim. Razumem ga nekako najbolje šta radi. Na trećem mestu je Teodora, to ne mogu da zaboravim. Govorila je da ja lažem oko njenog odnosa sa Filipom, a ispostavilo se da je sve istina - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

