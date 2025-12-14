Bez dlake na jeziku! Matora bez zadrške oplela po Bebici zbog odnosa sa Terzom: Kada bi ponovo vređao Draganu, ja mu bar ne bih poklonila sat (VIDEO)

Iskrena do koske!

Jovana Tomić Matora dobila je reč od voditeljke.

- Moj i Terzin odnos ne bi bio ove godine ovakav, da nisam osetila da i napolju mi nije rekao "izvini" i da pokazuje da se kaje, vezano za Munju. Stao je uz druga, rekao je to, morbidno je zvučalo. Ja volim to što on kada kaže "izvini", on to poštuje. Ja znam da je bila svađa između mene, Stefani i Munje, Stefani je ustala i rekla to što je Teodora rekla, da joj je rekao Terza, on je ustao i demantovao. Teodora dve godine trpi laži i izmišljotine, a danas sam ih videla da pričaju preko stola. Ovakvu reakciju je Bebica morao da ima mnogo ranije, pre dve nedelje mu je poklonio sat, a on kaže: "Ne smeta mi to, to je Teodorino", meni neko da vređa devojku kao što je Terza vređao prethodnih dana Teodoru i tada kada se dešavalo ovo sa Filipom, a da on ćuti i pokloni sat, meni to nije normalno - rekla je Matora.

- Bio je petak, pitanja novinara, kada je Stefani to rekla, Terza je to demantovao - rekla je Dragana.

- To možda Teodori u Golfu - dobacio je Terza.

- Svaki put kada se Teodora posvađa sa Bebicom, ona je dobra sa Terzom i ona je našla da mene poredi sa tobom?! Da, svađali smo se Terza i ja, ali on više ne vređa moju devojku, poštuje nas, ali da vređa, sigurno mu ne bih poklonila sat...Što se tiče Sofije, iz godine u godinu, obazriva sam prema sebi. Prva sumnja je uvek istina, prvi put kada sam posumnjala u Sofiju, nevezano za Milicu, negde nam se putevi što se tiče druženja razilaze. Ne osećam netrpeljivost, ali ni želju da se družimo bliže. Ovo je totalno kul. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekla je Matora.

- Je l' tebi normalno da budeš dobar sa Matorom zbog Munje - pitala je Ivana.

- Ivana, šta to govori o Munji kada mu on to ne zamera - skočila je Matora.

- Ja ne vodim tuđe ratove, vodio sam, više ne. Nema potrebe da se ljuti za to. Ja sam prošle godine skočio kada smo završili u zatvoru, na Bebicu, čovek se prvi pomirio sa njim - rekao je Terza.

- Mislio sam da si pikirala Terzu jer mi je bilo nemoguće da ne znaš da je imao verenicu. Kada je došlo do raskida, imao sam slično mišljenje, dok nije došlo do kraja jer ni sa kim nisi dala pristup i ni sa kim se nisi muvala, i eto, to mi je dalo do znanja da si imala emociju prema njemu. Meni nije delovalo da si folirala, jer je 10 meseci dug period za foliranje...Što se tiče Terze, rumunskog kamenorezca, mislim da bi se snašao u svakoj vrsti muzike. I dalje mi alarm zvoni kao ti kada jaučeš ispred paba. Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju- rekao je Đukić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić