DRAMA U FRIZERSKOM SALONU: Miljana i Maja se žestoko zakačile, Asmin stao na stranu Marinkovićeve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Nakon što su došle u frizerski salon na sređivanje, došlo je do verbalne rasprave između Maje Marinković i Miljane Kulić.

Foto: TV Pink Printscreen

- To su kompleksi i sujeta, da. Mina me je pustila da uradim nokte, a Miljana nije. Nema veze, uradiću ih, nije problem. Asmine, reci mi, da li sam u pravu? - rekla je Maja.

- Jesi, u pravu si. Uradite sve tri manikir, pa onda sledeće nedelje noge - kazao je Asmin.

- Uzdigla si se previše, Majo. Ako sam te ja zamolila dok pušiš cigaretu da mi napraviš kafu, valjda ti je to minut posla. Nisi mi napravila kafu koju sam htela, na sve to dramiš. Uradićeš nokte, nema potrebe da praviš haos - istakla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

