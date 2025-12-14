AKTUELNO

Zadruga

OD BEBICE DO DEDICE: Teodora ređa poniženja čim je otvorila oči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nastavlja gde je stala!

Nenad Macanović Bebica obasipao je pažnjom Teodoru Delić čim je otvorila oči, ali njoj to nije bilo dovoljno, pa je odličila da ga malo isponižava.

Ceo honorar iz Elite ide meni: Paklena osveta Stanije Dobrojević, brutalnim rečima zapušila usta Alibabinom ocu!

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako te volim... Jedva čekam kući - rekao je Bebica, a Teodora na to nije imala odgovor već je ubrzo počela da ga proziva da izgleda kao deda.

- Mrš, deda - rekla je ona.

NOMINACIJE KOJE SU PODIGLE VELIKU PRAŠINU! Anđelo se izvinio Terzi flerta sa Milicom, učesnici mahom tražili oproštaj od Sofije zbog teških reči, Bebi

- E, dobro, ide deda sad - dodao je Bebica i krenuo da ustaje iz kreveta, ali se vrlo brzo vratio i nastavio da je obasipa pažnjom.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

