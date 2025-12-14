OD BEBICE DO DEDICE: Teodora ređa poniženja čim je otvorila oči! (VIDEO)

Nastavlja gde je stala!
Nenad Macanović Bebica obasipao je pažnjom Teodoru Delić čim je otvorila oči, ali njoj to nije bilo dovoljno, pa je odličila da ga malo isponižava.
- Kako te volim... Jedva čekam kući - rekao je Bebica, a Teodora na to nije imala odgovor već je ubrzo počela da ga proziva da izgleda kao deda.
- Mrš, deda - rekla je ona.
- E, dobro, ide deda sad - dodao je Bebica i krenuo da ustaje iz kreveta, ali se vrlo brzo vratio i nastavio da je obasipa pažnjom.
Autor: A. Nikolić