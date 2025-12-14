Kome treba zaštićeni svedok!? Bajo Vujović jedva dočekao da spasi Luku iz kandži Ahmića, nikad žešće demolirao Aneli (VIDEO)

Nije štedeo!

Voditeljka Dušica Jakovljević započela je razgovor sa Bajom Vujovićem u uživo programu o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Nije lako! S jedne strane mi je drago što ej to puklo, a mislim da ona neće tako lako odustati i da će ga provocirati. Ja nisam zapazio da je pre bilo tako. Ja mislim da je ona povređena sa Asminove strane i da je to razlog. Njoj su se probudile emocije i očekivala je mirnu luku. Ona je i na Miću nasrnula - rekao je Baja.

- Videli smo i kad je ona na Asmina nasrnula, pa ju je on odgurnuo - rekla je Dušica.

- Ne znam šta da kažem jer je ona žensko. Ja sam znao da oni nemaju dobar odnos i da nije onako kako su prikazivali. Luka je morao da troši više novca, jer od mene nije bilo ništa. Mislim da ona nije u vezu ušla iz ljubavi nego iz koristi - rekao je Bajo.

- Da li je ona pokušala da Vas upozna? - pitala je Dušica.

- Ne. Luka je dva puta mene okrenuo. Prvi put da se uključim kad je Asmin išao... Bolelo me jako, ja sam otac. Ja sam računao da će ona ranije otići kad vidi da nema para, nema auta. On se zavozao, šta je mislio ne znam. Ne mogu da shvatim da mi je Luka moj okrenuo leđa. Ne mogu da verujem da mu je bila preča jedna Aneli nego ja. Osam godina sam ja njega obilazio, čuvao mu ženu i dete. Ja sam i sad uz njega, ali ne kad je sa Aneli. Ja sam molio Boga da on pobegne. Ja sumnjam da mu je i Grofica nešto. Sad čujem da se Asmin hteo ubiti. Kakva je ta čorba čoveče? Ja mislim da je Luka bolje prošao jer je Grofica mislila da ga Aneli voli, pa je išlo laganije - rekao je Bajo.

- Jeste li vi dobro? - pitala je Dušica.

- Ona je čekala taj plen od mene. Nije mi jasno da je osam godina ležao i uđe u vezu sa zaštoićenim svedokom!? Normalno da će ga prodati sutra. Možda se i sad miri da ga ne bi namestila. Ko je jednom zaštićeni svedok biće uvek! Mene su zvali i rekli da sklonim dete od nje.

