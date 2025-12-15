AKTUELNO

Zadruga

Nerio prvi put stao na stranu SVOJE TETKE ANELI! Suprotstavio se Luki, Vujović gori od besa! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Rekao mu sve u oči.

Nerio Ružanji, Luka Vujović i Dušica Đokić ovog jutra su razgovarali u pušionici o Aneli Ahmić.

- Niko ne može da potvrdi nešto što nije istina i ona vrlo dobro zna da to nije istina - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ali može - istakao je Nerio.

- Može svašta, ali to je kao da dođe neko i kaže ja sam bio tu video sam - naveo je Luka.

- Dođe Sita i kaže: "Ti si tukao Aneli, meni je Aneli slala slike" - rekao je Nerio.

- To ne postoji, da postoji, misliš da ona ne bi već došla - rekao je Luka.

- Ali ti se i posle toga pomirio s njom - dobacila je Dušica.

- Ona nije dobro, ona je polupana, ne zna šta radi, napolju smo dva meseca živeli zajedno i imali četiri svađe - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam te čuo kako si joj se drao "narkomanko" - rekao je Nerio.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

