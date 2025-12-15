Aneli se IGRALA S MOJIM EMOCIJAMA, poništio sam svoju porodicu zbog nje! Luka ponovo upao u ulogu žrtve, Matora ga OTREZNILA! (VIDEO)

Odmah nju naveo.

Danas učesnici imaju anketu, u kojoj treba da navedu ko se od njih najviše igra sa tuđim emocijama. Sledeći je na red za komentarisanje došao Luka Vujović.

- Slušim ove izvrsne komentatore, koji navode nekog, verovatno bi se tukli i pljuvali da nemaju emocija. Možete misliti šta hoćete, ja sam svoje rekao, ja ću navesti Aneli, jer je demantovala ono što je pričala, igrala se sa mojim emocijama, poništio sam emocije svoje porodice. Drugo mesto je Asmin koji se igrao sa njenim emocijama na kraju, zašto neće da prizna ne znam. Na trećem mestu je Teodora prema Bebici - naveo je Luka.

- Je l' si se ti igrao sa Anelinim emocijama pre nego što je ušla - pitala je Matora.

- Jesam, ali ne mogu sebe da navedem - rekao je Luka.

