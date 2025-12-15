AKTUELNO

Zadruga

Aneli se IGRALA S MOJIM EMOCIJAMA, poništio sam svoju porodicu zbog nje! Luka ponovo upao u ulogu žrtve, Matora ga OTREZNILA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odmah nju naveo.

Danas učesnici imaju anketu, u kojoj treba da navedu ko se od njih najviše igra sa tuđim emocijama. Sledeći je na red za komentarisanje došao Luka Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slušim ove izvrsne komentatore, koji navode nekog, verovatno bi se tukli i pljuvali da nemaju emocija. Možete misliti šta hoćete, ja sam svoje rekao, ja ću navesti Aneli, jer je demantovala ono što je pričala, igrala se sa mojim emocijama, poništio sam emocije svoje porodice. Drugo mesto je Asmin koji se igrao sa njenim emocijama na kraju, zašto neće da prizna ne znam. Na trećem mestu je Teodora prema Bebici - naveo je Luka.

- Je l' si se ti igrao sa Anelinim emocijama pre nego što je ušla - pitala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam, ali ne mogu sebe da navedem - rekao je Luka.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Umiru od smeha: Aneli se ponovo zaletela na Alibabu, on nije mogao da joj odoli! (VIDEO)

Zadruga

ZA NAS JE BOLJE DA BUDEM DONJI! Luka se ubacio u ULOGU ŽRTVE, evo šta su mu planovi! (VIDEO)

Zadruga

LIŽE SE S MOJIM NEPRIJATELJIMA! Uroš grca u bolu zbog Anitine izdaje! (VIDEO)

Zadruga

'NE ZNAM ZBOG ČEGA SAM PODMUKLA!' Miona tvrdi da se nije igrala tuđim emocijama, Aneli očajna jer Janjuš sumnja u nju! (VIDEO)

Farma

Boža pokušava kod svake, pa gde upali: Elena potkačila Džonsa, pa instant zažalila! (VIDEO)

Zadruga

NEMOJ DA ME DIRAŠ PREKO FARMERAKA! Luka skočio kao oparen kada je primetio njegovu ruku na sebi! (VIDEO)