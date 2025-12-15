AKTUELNO

Zadruga

NAPALIO SAM SE! Asmin otkrio da je ipak želeo odnose sa Aneli, ona mu spomenula Staniju: POVREDIO SI TU ŽENU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Počela i nju da sažaljeva.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić posvađali su se još jednom tokom današnje ankete, a spomenuli su i Staniju Dobrojević.

- Što si hteo s*ks sa mnom u utorak - pitala je Aneli..

Foto: TV Pink Printscreen

- Napalio sam se, a što si ti htela sa mnom - rekao je on.

- Nisam htela samo sam se ljubila. Živeću život kad Stanija dođe ovde. Ti si smeće - rekla je Ahmićka.

- Nikad neću biti sa Stanijom ali ću je štititi od svih na svetu - rekao je Asmin.

- Ti si tu ženu povredio, muvaš joj najbolju drugaricu - vikala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon svađe sa njom, Asmin je opet otišao kod Maje i pitao je da li je gladna.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ASMIN JE ŽELEO SEBI DA ODUZME ŽIVOT DVA PUTA: Mustafa šokirao priznanjem, urnisao Staniju, pa otkrio u kom slučaju će se zbog Aneli ODREĆI SINA (VIDEO

Zadruga

Hteo si da imamo odnose, moja mama je danas u bolnici! Asmin i Aneli sve bliži, ona potpuno zbunjena: Umalo se nismo probudili zajedno! (VIDEO)

Zadruga

REŠIO DA ZASUČE RUKAVE: Asmin predložio Mileni ubrzani kurs KULINARSTVA, rešio da joj pokaže svoje umeće! (VIDEO)

Zadruga

OSEĆAM SE KAO DA VARAM STANIJU: Asmin otkrio Mini kako se oseća pored Aneli, pa progovorio o odnosu sa Majom: MENI SE DOPADA... (VIDEO)

Zadruga

Plaši se susreta sa njom: Janjuš otkrio da neće smeti da pogleda Enu u oči nakon svega, ne želi više da mu se pomene ime Aneli Ahmić! (VIDEO)

Zadruga

OPET JE VRATIO NA ZEMLJU! Asmin spomenuo Aneli Staniju i Maju, ona briznula u plač! (VIDEO)