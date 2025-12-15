NAPALIO SAM SE! Asmin otkrio da je ipak želeo odnose sa Aneli, ona mu spomenula Staniju: POVREDIO SI TU ŽENU! (VIDEO)

Počela i nju da sažaljeva.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić posvađali su se još jednom tokom današnje ankete, a spomenuli su i Staniju Dobrojević.

- Što si hteo s*ks sa mnom u utorak - pitala je Aneli..

- Napalio sam se, a što si ti htela sa mnom - rekao je on.

- Nisam htela samo sam se ljubila. Živeću život kad Stanija dođe ovde. Ti si smeće - rekla je Ahmićka.

- Nikad neću biti sa Stanijom ali ću je štititi od svih na svetu - rekao je Asmin.

- Ti si tu ženu povredio, muvaš joj najbolju drugaricu - vikala je Aneli.

Nakon svađe sa njom, Asmin je opet otišao kod Maje i pitao je da li je gladna.

Autor: R.L.